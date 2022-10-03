Військовий, який знаходився біля Шипилівки, мріяв швидше втекти назад в РФ.

Успіхи Збройних сил України приводять російських окупантів в жах. Рашисти впадають в істерики і "виють" через свої провали. На Луганщині спецслужби України перехопили телефонну розмову окупанта, який скаржився на свої невдачі і мріяв про те, щоб скоріше втекти в РФ.

Перехоплену розмову опублікували на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Так, рашиста не влаштовує все, від погоди до землі в нижній білизні. Крім цього, він дивується і щиро не може зрозуміти, навіщо їх відправили в Україну.

Відео дня

"Нічого не чути! Ось, бл*, *буча погода, *буча країна... Нах*й ми сюди полізли?!... У кишенях земля, в трусах земля, весь в багнюці... Від консервів вже нудить. Ну я сподіваюся раніше звідси з'*батися... Може, воно закінчиться, сьогодні че-те говорили наші, наші прізвища навіщось збирали. Ми йшли коли сюди заступати, де я зараз стою, тут же рація є, по рації пацани говорили, що збирали списки. І походу тільки ракетників. І у мене прям така надія, може нас зберуть і вивезуть звідси...",- скаржиться окупант.

В ході своєї розмови він зазначив, що зараз знаходиться біля Шипилівки, що в Луганській області. Рашист заявив, що його співрозмовниці потрібно слухати і все запам'ятовувати, щоб та передала це його командуванню. Воно, судячи з усього, навіть не цікавиться долею військових.

"А може підбивають списки, хто де знаходиться. Тому що у мене командування наше к*нчене, і нашої дивізії, бл*ської..., не хвилює, де я є. І навіть не цікавиться. Ти запам'ятовуй, поруч зі мною, прям поруч, майже в ній ми знаходимося, село Шипилова (Шипилівка, Луганська область - УНІАН)", - розповів окупант.

Крім цього, під час розмови росіянину розповіли про мобілізацію в РФ. Жінка зазначила, що повістки видають навіть багатодітним.

Війна в Україні: як Путін і командування терплять одну поразку за іншою

І поки окупанти не можуть прийти до тями після шоку від провалів у Лимані, ЗСУ не стоять на місці і йдуть далі. На думку експертів, поразка в Лимані викликала в РФ більше проблем, ніж відхід від Києва та Харкова.

Як зазначив Зеленський, у звітах ЗСУ найбільшу частину займає перелік звільнених населених пунктів. Вранці стало відомо, що захисники України звільнили село на шляху до Кремінної, а вночі вони повідомили про звільнення села Торське в Донецькій області. Крім цього, ЗСУ активно б'ють ворога на півдні, Архангельське і Миролюбівка на Херсонщині вже офіційно звільнені від окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: