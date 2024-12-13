'Відповідь за Таганрог': в РФ цинічно виправдали масований удар по Україні

Росіяни переконують, що націлилися ракетами і дронами по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України.

У Росії цинічно виправдали масований ракетно-дроновий удар по території України, назвавши його "відповіддю" за удар по аеродрому в Таганрозі.

Як заявили у міністерстві оборони РФ, 11 грудня ЗСУ вдарили по військовому аеродромі в районі Таганрогу нібито шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS.

"У відповідь на застосування американської далекобійної зброї Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточними засобами ураження великої дальності повітряного та морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу", - йдеться у заяві.

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Як переконують у російському міністерстві, мету удару нібито було досягнуто.

Ракетна атака по Таганрогу

У ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва.

Згодом авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу. За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва в російському Таганрозі, який став ціллю чергового удару ЗСУ, спеціалізується не лише на літаках радіолокаційного дозору А-50, але й на протичовнових літаках Ту-142 на базі Ту-95. Про це повідомляє Defense Express.

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