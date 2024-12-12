Експерти вказали на деталь, яка підкреслює "історичне значення такого удару".

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва в російському Таганрозі, який став ціллю чергового удару ЗСУ, спеціалізується не лише на літаках радіолокаційного дозору А-50, але й на протичовнових літаках Ту-142 на базі Ту-95. Про це повідомляє Defense Express.

За словами аналітиків, цей завод також є базою для випробувань російських ударних БПЛА "Оріон".

Як відомо, біля авіазаводу було виявлено маршову ступінь від балістичної ракети ATACMS. Водночас до цього моменту російські неофіційні джерела говорили про можливе застосування саме балістичних ракет по підприємству, тоді як місцева влада говорила про загрозу саме від ударних БПЛА Сил оборони України.

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"Наявність чіткої вказівки на використання саме американських ракет ATACMS прямо підкреслює історичність факту удару по авіазаводу в Таганрозі - це перший публічно відомий за час повномасштабного вторгнення РФ "приліт" по об’єкту російського ВПК із використанням оперативно-тактичних ракет західного виробництва", - пише видання.

Водночас експерти вказують, що наразі конкретні наслідки удару по заводу невідомі. При цьому саме місто Таганрог знаходиться за 150 кілометрів від поточної лінії боєзіткнення, і "цей факт виключає можливість використання ATACMS у варіанті M39 (маса БЧ - 560 кілограмів, дальність пуску - 165 кілометрів)".

Ракетна атака по Таганрогу

У ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Як повідомили місцеві пабліки, метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. При цьому влада Ростовської області заявила, що в результаті атаки отримало пошкодження промислове підприємство і згоріли 14 машин.

Згодом авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу. За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.

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