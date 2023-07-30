За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У неділю, 30 липня, у Брянській області пролунали вибухи.

Російські Telegram-канали повідомляють, що будівлю полііції міста Трубчевськ міг атакувати невідомий безпілотний літальний апарат. У мережі з'явилося відповідне відео. Після цього в місті зникло світло.

В результаті атаки пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон. Дорогу в районі будівлі перекрили. Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

Вибухи в Брянській області: останні новини

Сьогодні губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що Україна нібито обстріляла територію Климовського району, пошкодивши свинарський комплекс.

16 липня в області розпочався масштабний пожежа на території військового госпіталю для ветеранів.

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