У неділю, 30 липня, у Брянській області пролунали вибухи.
Російські Telegram-канали повідомляють, що будівлю полііції міста Трубчевськ міг атакувати невідомий безпілотний літальний апарат. У мережі з'явилося відповідне відео. Після цього в місті зникло світло.
В результаті атаки пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон. Дорогу в районі будівлі перекрили. Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.
У Брянській області атакували будівлю поліції
Вибухи в Брянській області: останні новини
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