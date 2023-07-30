На удари ЗСУ поскаржився Олександр Богомаз.

Брянська область РФ у неділю, 30 липня, "підгоріла" через невідому атаку. Місцевий губернатор Олександр Богомаз поспішив звинуватити у всьому ЗСУ.

За його словами, армія України "вдарила" снарядами по території Климовського району. Згідно з версією чиновника, обстрілом накрило сільгосппідприємство.

"ЗСУ завдали удару по території Климовського району. Снаряди потрапили на територію свинарського комплексу", - вказав він.

Тим часом в телеграм-каналах "гуляє" ролик потужної пожежі нібито в Брянській області.

Москвичі "в шоці" від удару невідомих БПЛА по столиці РФ

Нагадаємо, що ця вихідна неділя також запам'ятається росіянам потужними вибухами в Москві, які пролунали в ніч на 30 липня в районі бізнес-центру "Москва-Сіті". Тоді мер столиці РФ заявив, що Москву атакували дрони. Повідомлялося, що зруйновані фасади двох веж будівлі "Москва-Сіті".

Зі свого боку москвичі злили в мережу кадри наслідків "прильотів" і поділили першими враженнями. Зокрема, один росіянин порівняв наближення дрона "з громом і блискавкою", а також зазначив, що він був "великим" і "білим". Друга росіянка уточнила, що "бахнуло" не тільки по "Москві-Сіті", але і по будівлі поруч.

Вас також можуть зацікавити новини: