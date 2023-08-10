В Росії смертельну небезпеку становлять навіть тротуари під час дощу.

В російському Брянську дівчина ледь не потонула під час зливи просто посеред вулиці. Все через глибоченную яму, яку залишили комунальники на дорозі.

Так, Мережею шириться відео, на якому зафіксовано момент, що ледь не став останнім у житті росіянки. Під час дощу дівчина із парасолькою намагалася перейти дорогу, вкриту суцільними калюжами. В певний момент вона обрала невірну точку, аби зробити наступний крок і з головою занурилася у глибоченну яму, до вершка залиту водою.

На щастя для дівчини, їй вдалося вибратися з ями і піти далі своєю дорогою. Як пишуть російські пабліки, ця діра посеред вулиці – результат недбалості комунальників, що залишили яму, не обгородивши її належним чином.

Як писав УНІАН, у Москві 15-річна школярка померла від передозування наркотиками, які її знайомий "знайшов на вулиці". 32-річний знайомий розповів поліціянтам, що знахідку він вирішив вжити разом із подругами-дев'ятикласницями. Наступного дня одна з них і померла.

А в Приморському краї п'яна матір спробувала вбити свого дворічного сина, доки він спав. Усе це вона знімала на відео та надсилала подрузі. Жінка порізала спину малюкові розбитою пляшкою і вирішила "похвалитися" цим своїй подрузі. Саме та і викликала поліцію.

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