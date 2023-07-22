Це вже другий випадок самопідриву російських солдатів у Брянській області за останній тиждень.

В Брянській області Росії троє саперів російської армії підірвалися на міні, яку самі ж намагалися встановити в прикордонній з Україною зоні. Про це повідомляє видання ASTRA

За даними джерел, інцидент стався ввечері 21 липня поблизу селища Знобь Трубчевського району. Стверджується, що троє контрактників-саперів мінували місцевість, коли чергова міна здетонувала.

В результаті вибуху двоє окупантів загинули на місці, третій отримав поранення, але вижив. Його госпіталізували в районну лікарню.

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Інциденти з окупантами в прикордонній зоні

Достатньо схожий випадок стався раніше цього тижня на території все тієї ж Брянської області, але в іншому районі. Там троє військовослужбовців-контрактників підірвалися на протитанковій міні, яку встановили в прикордонній зоні їхні колеги з іншого підрозділу. Всі троє загинули.

А ще кількома днями раніше група чеченців, які борються проти режиму Путіна, влаштувала засідку на російських солдатів у Бєлгородській області. На опублікованому в мережі ролику видно, як повстанці із засідки розстріляли військову вантажівку, що їхала по дорозі. Як потім зізналися окупанти, у вантажівці загинули двоє солдатів.

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