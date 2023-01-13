У Держдумі заявили, що вони "не повинні бути гарматним м'ясом".

У Російській Федерації вирішили провести військові збори для чоловіків старше 30 років, які раніше не служили. Вони нібито повинні отримати військово-облікову спеціальність і "не бути гарматним м'ясом".

Таку заяву росЗМІ зробив член комітету Державної думи Росії з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв. У його коментарі сказано: "Тих, хто вище 30 років, будуть залучати на збори, щоб отримати військово-облікову спеціальність і не бути гарматним м'ясом".

Рішення було прийнято після вступу в силу нового закону про зміну віку для призову в армію в Росії. Він передбачає підняття верхньої планки до 30 років. Тобто тепер у військо держави-агресора будуть набирати громадян від 18 до 30 років. Ідею подало Міністерство оборони РФ, а кремлівський диктатор Володимир Путін її підтримав.

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"Концептуально, дійсно, ця ідея була підтримана головою держави, але деталі, оформлення цієї ідеї, це все-таки в якості першоджерела потрібно і слід [дізнаватися] інформацію в Міноборони", — сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нова хвиля мобілізації в Росії: що відомо

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ прагне підвищити чисельність армії до 2 мільйонів чоловік. Не виключено, що найближчими днями агресор оголосить про нову хвилю мобілізації з метою залучити 500 тисяч чоловіків.

В українській розвідці також повідомили про введення в Росії обмеження на виїзд придатних до військової служби громадян. Це стосується навіть людей з категорії В, тобто обмежено придатних.

Як заявили в Генштабі, рашисти хочуть сформувати 20 нових дивізій, однак українське командування сумнівається в реалістичності цього плану.

Голова комітету Державної думи з оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що до весни кількість призовників для війни проти України планують збільшити до 200 тисяч.

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