Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації.

В Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено виїзд придатним до служби.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, зазначаючи, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

У тексті наказу зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".

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Як інформує ГУР, для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено виїзд придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

У розвідці звертають увагу, що раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.

Мобілізація в Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення так званої "часткової мобілізації". Офіційно планували призвати 300 тис. чоловік.

Після того, як Путін оголосив про мобілізацію, з країни втекло багато чоловіків призовного віку. Вони подалися в Грузію, Вірменію, Туреччину та Монголію.

В жовтні мобілізацію в РФ "зупинили", хоча насправді приховано вона триває.

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