Щорічно в РФ призивають 260 тисяч нових солдатів на строкову службу.

У найближчі роки в Російській Федерації може виникнути дефіцит новобранців. Щоб його компенсувати, Володимиру Путіну, ймовірно, знадобиться збільшити кількість солдатів строкової служби. Однак такий крок невигідний, з точки зору демографії.

Такими висновками поділилися аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті про війну в Україні. Як заявили експерти, щорічно в Росії призивають на строкову службу 260 тисяч нових солдатів. Однак у майбутньому цю кількість можуть збільшити, щоб пропорційно зріс мобілізаційний резерв.

З точки зору демографії, це невдале рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років 800 тисячам юнаків. При збільшенні числа "строковиків" з'явиться більше фізично слабких військовослужбовців. Такий крок також призведе до зменшення кількості чоловіків, задіяних в економіці РФ, яку Путін прагне переналаштувати на військові рейки.

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Мобілізація в Росії: актуальна інформація

У Головному управлінні розвідки Міноборони України в середині січня повідомили, що РФ може призвати на війну до 500 тисяч чоловіків, в тому числі з Москви і Санкт-Петербурга. Однак це ще сильніше виснажить державу-агресора у всіх сенсах.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію про підготовку другої хвилі мобілізації. Нібито таких намірів у Кремля немає.

При цьому в ГУР повідомили, що в РФ готуються набирати "гарматне м'ясо" навіть серед студентів очної форми. Для цього створюються так звані "ділянки оповіщення", які надаватимуть допомогу військкоматам щодо вручення повісток.

У Маріуполі рашисти 17 лютого розпочали відкриту мобілізацію. Повістки вручають в першу чергу тим, хто отримав паспорт РФ.

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