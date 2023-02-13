У Росії повідомили, що даних про можливість нової мобілізації немає.

Москва спростувала чутки щодо другої хвилі мобілізації на території Росії. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на звернення американського посольства РФ до своїх громадян із закликами покинути Росію.

"Даних про можливість другої хвилі мобілізації немає. Про заклики громадянам США залишити Росію ми чуємо не вперше. Тож це не новація.

А те, що там згадуються громадяни з подвійним громадянством – американським і російським – ці громадяни в першу чергу для нас є громадянами Росії, незалежно від другого громадянства", - сказав Пєсков.

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Відзначимо, що у вересні минулого року Путін оголосив часткову мобілізацію з метою залучення 300 тисяч нових солдатів для окупаційних дій РФ на території України. Українські та закордонні ЗМІ повідомляли про повторну мобілізаційну хвилю Кремля на 500 тисяч осіб, однак досі офіційно про неї оголошено не було.

Мобілізація Росії на війну проти України

У січні Центр нацспротиву повідомляв, що РФ може мобілізувати депортованих українців. Також тоді Генштаб зазначав, що у Криму готується прихована мобілізація.

Водночас Кремль уже був готовий до протестів своїх громадян через нову хвилю мобілізації.

Мобілізовані РФ проходили підготовку до війни під керівництвом білоруських інструкторів через брак російських.

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