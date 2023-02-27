Російський диктатор намагався уникнути публічного розголосу про проведення мобілізації й віддав наказ про формування "добровольчих сил" для війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін намагався посилити комунікацію з місцевими ультранаціоналістичними силами в рамках проведення прихованої мобілізації й наказав Міноборони РФ сформувати свої власні регіональні добровольчі батальйони для спільної взаємодії.

Повідомляється, що президент Росії намагався уникнути наказу про примусову мобілізацію, організувавши з кінця травня до початку вересня 2022 року кампанію про добровольче вербування росіян на фронт. Однак його план провалився, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, відхилив пораду російських військових віддати наказ про примусовий призов до резерву через непопулярність цього кроку, в тому числі через зростаючу недовіру до Міноборони, яке терпіло невдачі у війні",- вважають експерти.

Аналітики підкреслюють, що про це свідчить рішення російського диктатора від 28 травня 2022 року. Тоді Путін підписав закон про скасування вікової межі для першого контракту на військову службу.

Повідомляється, що в цей період Кремль зосередився на співпраці з російськими військовими блогерами та воєнкорами, щоб допомогти ультранаціоналістичним мережам розширити кампанію по призову на фронт в Україну. Також блогери стали основними джерелами інформації для Кремля на передовій, попри їхню критику щодо деяких рішень з боку російського військового командування.

За даними фонду "Нова Америка", раніше російське керівництво роками співпрацювало з такими ультранаціоналістичними організаціями, як оперативна група "Русич" та російський імперський рух.

У ISW кажуть, що особисте ставлення Путіна до блогерів змінилася в кращу сторону на тлі їх ефективності у вербуванні російських добровольців, а також пропагандистських зусиль у порятунку репутації Міноборони РФ, Шойгу і Герасимова.

"Кремль, наприклад, терпів і продовжує терпіти колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна, який безпосередньо критикує Путіна, ймовірно, через зв'язки з формуваннями "ЛДНР", - йдеться у звіті.

Також у звіті йдеться, що вже наприкінці вересня 2022 року Путін підписав указ про осінній призов на військову службу, перебуваючи в шоці від контрнаступу української армії в Харківській області.

"Широкомасштабний контрнаступ України в Харківській області між 6 і 11 вересня, ймовірно, шокував Путіна, змусивши його усвідомити, що йому необхідно віддати наказ про примусовий призов до резерву", - вважають аналітики.

Мобілізація у РФ - останні рішення

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в країні. Пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу також оголосив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Також з'явилася інформація про те, що Кремль має намір мобілізувати в Україні ще 500 тисяч росіян.

Нещодавно стало відомо, що російська пропаганда готує інформаційний ґрунт для мобілізації на фронт строковиків у віці від 18 років. Також на росТБ закликали збільшити призовний вік натуралізованих громадян РФ до 45-50 років.

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