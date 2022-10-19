Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

На Київщині працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В області працює ППО", - зазначив він. Відео дня

Також звуки вибухів чутно й у самому Києві.

Кулеба нагадав, що наразі на Київщині триває повітряна тривога.

Голова ОВА закликав громадян не ігнорувати її та перебувати в укриттях.

Вибухи у Київській області

Мешканців Вишгородського району Київщини попередили про можливі звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів.

Сьогодні, 19 жовтня, починаючи з 12:45, біля одного з населених пунктів Іванківської громади сапери знищуватимуть ВНП. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Удар по Києву 18 жовтня 2022

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по об‘єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі і Дніпрі.

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці, через що є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до трьох.

17 жовтня Росія завдала удар дронами-камікадзе по енергетичних об’єктах Києва та житловому будинку.

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