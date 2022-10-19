На Київщині працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"В області працює ППО", - зазначив він.Відео дня
Також звуки вибухів чутно й у самому Києві.
Кулеба нагадав, що наразі на Київщині триває повітряна тривога.
Голова ОВА закликав громадян не ігнорувати її та перебувати в укриттях.
Вибухи у Київській області
Мешканців Вишгородського району Київщини попередили про можливі звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів.
Сьогодні, 19 жовтня, починаючи з 12:45, біля одного з населених пунктів Іванківської громади сапери знищуватимуть ВНП. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Удар по Києву 18 жовтня 2022
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по об‘єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі і Дніпрі.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці, через що є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до трьох.
17 жовтня Росія завдала удар дронами-камікадзе по енергетичних об’єктах Києва та житловому будинку.