Знищення відбулося над селом Кіпті Чернігівського району.

Над Чернігівщиною українські військові знищили дві ворожі ракети.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Масовий пуск ракет з Росії 19 жовтня

У середу вдень російські війська здійснили новий масовий пуск ракет у бік українських міст. Повідомляється про проліт ракет над Сумською областю, роботу ППО на Київщині і "прильоти" у Вінницькій області.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, силами ППО збито 5 ракет, ворожий штурмовик; знищені кілька складів з БК росіян.

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