Видворити росіян колективно не вдасться через дію міжнародного права.

Громадян Росії, які приїхали та нелегально оселилися в Криму після 2014 року, чекає повернення на Батьківщину. Усі рішення ухвалюватимуться в індивідуальному порядку, зазначила в ефірі телемарафону представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

За її словами, найперше процес деокупації Криму, Донецької і Луганської областей міститиме проведення силовиками стабілізаційних заходів на півострові.

Крім того, йтиметься і про відновлення органів публічної влади - спершу військових адміністрацій, далі - військово-цивільних, потім - після настання "когнітивного розмінування" - перехід до цивільного життя через вибори.

Відео дня

"Інша складова стосується питань відповідальності громадян, які перейшли на бік ворога, коїли воєнні злочини. Це засади і застосування статті про колабораціонізм і статті про амністію та люстрацію. Це бачення ми випрацювали... Це питання майна, суперважливе. Це питання, яке пов'язане з російськими громадянами, які незаконно проживають на території Криму. Це від 500 до 800 тисяч осіб, які проживають у Криму з 2014 року абсолютно нелегально. Відповідь проста - вони всі мають виїхати з Криму, ми будемо їх видворяти, саме тому ми закликаємо їх виїжджати швидше, щоб для нас було менше роботи", - сказала Ташева.

Однак, зауважила вона, видворити росіян колективно не вдасться через дію міжнародного права: "Нам доведеться застосовувати щодо них індивідуальні рішення. Нам потрібна буде мережа розгалужених органів, які видаватимуть ці рішення оперативно".

При цьому українська влада вже запускатиме експериментальний проект щодо набору кадрів. "Це експериментальний проект щодо набору кадрів у резерв відновлення. Це ті люди, які поїдуть на усі деокуповані території працювати. Це не тільки держслужбовці, (є) окремий реєстр - щодо вчителів і медиків", - зауважила Ташева.

Контрнаступ ЗСУ і деокупація Криму - головне

Українська влада не приховує, що звільнятиме окупований з 2014-го Росією Крим, зокрема, військовим шляхом, через що Кремль постійно у відповідь погрожує застосуванням ядерної зброї.

З початку червня помітно активізувалися наступальні рухи українських сил на сході й півдні України, що західні ЗМІ вже назвали початком контрнаступу ЗСУ. Втім, експерти і військові зауважують, що це радше "промацування" ліній оборони противника перед формуванням основного удару.

Щоб не допустити контрнаступ ЗСУ на півдні, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти вчинили теракт на території Каховської ГЕС, підірвавши дамбу станції і затопивши десятки населених пунктів на Херсонщині. Втім, експерт Юліан Рьопке стверджує, що висохле Каховське водосховище може стати плацдармом для ЗСУ і вже здатне пропускати гусеничну техніку.

Останні супутникові знімки ліній оборони РФ у Криму показують розгалужену систему окопів у низці селах поблизу адмінкордону з Херсонщиною, що вказує на те, що російське командування вважає серйозною загрозу деокупації півострова. Наразі в рамках контрнаступальних дій ЗСУ "виносять" склади й логістику противника на півдні і по так званому "сухопутному коридору" через Маріуполь й Мелітополь до Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: