Стверджується, що пожежа в Севастополі повністю ліквідована.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв ще раз перерахував БПЛА, які вдарили по нафтобазі міста 29 квітня, і дійшов до висновків, що нібито було не два безпілотники, а один.

Другого БПЛА, за його словами, було нібито уражено за допомогою стрілецької зброї.

Його уламки знайдено на березі поруч з терміналом, стверджує Развожаєв. При цьому ніяких фото- / відеодоказів його словам немає.

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Також стверджується, що пожежа в Севастополі повністю ліквідована. На місці залишається тільки черговий розрахунок.

Вибухи в Севастополі 29 квітня - головне

У ніч на 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя пролунав потужний вибух, потім сталася велика пожежа.

Пізніше окупаційна влада визнала, що невідомі безпілотники вдарили по їхній нафтобазі. Пожежі присвоїли 4-й клас, росіяни залучили до гасіння навіть потяг. За словами окупантів, Севастополь було атаковано нібито шістьма китайськими БПЛА, тільки два долетіли до нафтобази.

У ГУР назвали сьогоднішню атаку на Севастополь "карою Божою" за вчорашній кривавий удар російських терористів по багатоповерхівці в Умані. Як розповів представник розвідки Андрій Юсов, сьогодні в Севастополі згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів окупантів.

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