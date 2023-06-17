Велика частина окопів, згідно зі знімками, зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона.

З'явилися супутникові знімки нових окопів, які Росія підготувала для оборони окупованого Криму. Знімки компанії Planet Labs публікують журналісти проектів Крим.Реалії і "Схеми".

На кадрах з космосу можна побачити нові фортифікаційні споруди біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська і в Джанкойському районі. Загалом, російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з України до Джанкоя.

Велика частина окопів, згідно зі знімками, зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона.

У північній частині Криму видно, що російські військові нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах. Експерти зазначають, що населення цих сіл - у небезпеці. Адже якщо йтимуть бойові дії, то росіяни фактично використовують їх як щит.

Контрнаступ ЗСУ - які перешкоди підготувала РФ

Україна не приховує, що має намір звільняти Крим військовим шляхом. У перші дні червня ЗСУ почали активно просуватися вздовж лінії фронту, що західні аналітики розцінили як початок давно обіцяного контрнаступу.

Щоправда, після повідомлення про звільнення за перший тиждень 7 населених пунктів на стику Донецькій і Запорізькій областях аналітики констатують згасання "імпульсу" контрнаступу, що може пояснюватися кількома факторами.

Проблемою для ЗСУ залишаються оборонні укріплення ворога по всій лінії фронту і заміновані противником території, а особливо у ділянці так званого "сухопутного коридору" в Крим.

Крім того, створюють проблему системи РЕБ і російська бойова авіація, яка за останній тиждень помітно стала більше літати над лінією фронту, щоб запобігти просуванню ЗСУ.

Ці фактори на практиці виявилися великою проблемою. Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а в 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

Проте в Міноборони сьогодні вранці констатували, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою.

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