Мережа фортифікаційних споруд РФ проходить через окуповані частини Запорізької області.

Вдень 10 травня у низці населених пунктів окупованого Мелітопольського району прогриміли нові вибухи.

Мер міста Іван Федоров заявив про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмака.

Від потужного вибуху у людей затремтіли шибки. Одразу після вибуху мешканці населених пунктів могли побачити у небі білі клуби диму.

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Видання "РІА-Мелітополь", своєю чергою, повідомило про те, що у Пришибі звуки вибухів були схожі на детонацію боєприпасів. Точна кількість втрат рашистів невідома.

Пізніше журналісти уточнили, що добрячі "прильоти" були у селі Тимошівка Михайлівського району. "Кажуть, р*сня там побудувала ціле підземне містечко. У о*ків, звісно, паніка. Зв’язок вимикають", - пишуть місцеві журналісти.

Українців під окупацією закликали берегти себе і вірити у ЗСУ.

Росіяни готуються до оборони Мелітополя - головне

Мелітополь, окупований Росією з лютого 2022-го, наразі є частиною так званого "сухопутного коридору" загарбників до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога.

Проте окупанти не здаються і продовжують укріплювати лінію оборони у місті та на його околицях. За спостереженнями британської розвідки, з літа 2022 року РФ побудувала одну з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть.

Відомо, що мережа фортифікаційних споруд проходить через окуповані частини Запорізької області. Це наштовхує на думку, що головним страхом РФ залишається загроза позбавлення окупантів "сухопутного коридору" до Криму.

Українські та західні аналітики неодноразово наполягали, що перерізання "коридору" буде початком до звільнення Криму.

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