Зазначається, що командування ЗСУ уважно стежить за подіями в тимчасово окупованому Криму.

Російські окупанти заявили про причетність безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк потролила росіян припущенням, що це були "бойові комарі".

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

За її словами, у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

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"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - додала Гуменюк.

"Бойові комарі"

Як відомо, з початку свого вторгнення РФ регулярно звинувачує Україну у використанні біологічної зброї та різних фантастичних розробках.

Так, одного разу російські пропагандисти заявили, що Україна використовувала "в інтересах військово-біологічної програми" птахів із заповідника "Асканія-Нова".

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що територію України "перетворили на полігон для біологічних експериментів".

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя дещо раніше заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

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