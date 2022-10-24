Сергій Грабський зазначив, що загарбники будуть здаватися і тікати з Херсонської області

Російські окупанти оголосили евакуацію мирних жителів Херсону, щоб використовувати їх в якості "живого щита". Загарбники продовжують грабувати Україну.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Україна зосередила достатньо ресурсів і буде намагатися звільнити Херсонську область, тому росіяни намагаються діяти у своїй звичайній манері: вони грабують все що можна грабувати, вивозять все що можна вивезти.

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"Евакуація населення - це теж грабіж. І знаєте чому? Тому що я спеціально переглядав, вивчаючи колаборантські ресурси, там було сказано, що уряд Росії готовий забезпечити житлом на території РФ. А це і є грабіж України, тому що люди, які поведуться на цю пропозицію, вже не зможуть повернутися додому. Їх заженуть туди, як у нас кажуть, де "Макар телят не пас", для того щоб поповнити ресурс депресивних регіонів. Ніхто не запропонує їм квартиру в Москві або Санкт-Петербурзі, ні в якому разі. Це тотальний грабіж. Систематичний, феноменальний, відточений грабіж всього і вся. Все що можна вкрасти, все що можна тягнути, в тому числі і людський потенціал", - зазначив експерт.

При цьому він вказав, що окупанти будуть використовувати евакуацію, щоб вивезти свою техніку, прикрившись мирними жителями.

"З військової точки зору вони вже прекрасно знають, як ми будемо діяти. Якщо вони почнуть евакуювати місцевих жителів, а між автомобілями або автобусами з людьми вони будуть ставити вантажівки з військовими або переміщати колони пішим порядком - ми не будемо по них стріляти. Тобто це черговий військовий злочин - використання мирних жителів в якості живого щита. Немає жодного військового злочину, який російськими військами не скоїли на території України. При "евакуації" населення кожен грубо кажучи російський солдат може прикритися як мінімум двома іншими мирними жителями, і ми по них стріляти не будемо. Ось у чому проблема. Тому вони діють не хаотично, вони діють абсолютно усвідомлено, вони діють чітко, цинічно, злочинно", - пояснив Грабський.

Крім того, він вказав, що Збройні Сили України навмисно знищують командні пункти російської армії, щоб її послабити.

"Російська армія хороша, коли вона спирається на чітко вертикальну систему управління. Якщо читати наші зведення, ми спеціально вказуємо окремим рядком яку кількість командних пунктів ми знищили. Тобто, коли армія розіб'ється на фрагменти, вона перестане бути стійкою. Росіяни не вміють воювати в ізоляції. Рівень командного складу, рівень самостійності прийняття рішення там нульовий. Те ж саме відноситься до молодших офіцерів, втрати яких досить серйозні, не перекриваються", - пояснив військовий експерт.

Він упевнений, що ВСУ не доведеться боротися за кожен будинок, як це робили у випадку з Сєвєродонецькому або Лисичанському, тому що росіяни будуть просто здаватися або бігти.

"Ті, хто не втече, звичайно, опір може бути, як щури, загнані в кут. Тому рекомендація для мирних жителів Херсона - не стати живим щитом і знайти в притулок, де можна якимось чином уберегтися від куль. Жертви все одно будуть. Але розраховувати на якийсь організований опір-ні", – підсумував Грабський.

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України. Станом на 21 жовтня вдалося звільнити 88 населених пунктів область.

На думку аналітиків Американського Інституту вивчення війни, Кремль створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ і здачу значних територій Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України", - сказав він.

За даними ОК" Південь", в Херсонській області загарбники намагаються прикрити цивільними переміщення своєї техніки поромними переправами.

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