Голова ОВА зауважує, що сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає.

Окупанти обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"В ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)", - написав він.

Крім того, Живицький повідомив, що "сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає".

Як повідомляв УНІАН, російські війська з першого дня війни, 24 лютого, активно обстрілюють і бомблять ракетами населені пункти Сумської області. 10 березня там вдалося організувати три гуманітарних коридори до Полтави за допомогою "Червоного Хреста". Водночас з деяких населених пунктів, таких як Охтирка і Лебедин, окупанти не дозволяють евакуюватися. З Сумської області вдалося вивезти 20 тисяч людей

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