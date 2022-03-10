10 березня в Сумській області діє 3 "зелених коридори".

Російські війська з першого дня війни 24 лютого активно обстрілюють і бомблять ракетами населені пункти Сумської області. 10 березня в Сумській області вдалося організувати 3 гуманітарних коридори до Полтави за допомогою "Червоного Хреста". На жаль, з деяких населених пунктів, таких як Охтирка і Лебедин, окупанти не дозволяють евакуюватися.

Для евакуації будуть подані автобуси і поїзди, також можна виїхати на своєму транспорті. Весь евакуаційний транспорт безкоштовний. В першу чергу зможуть виїхати люди з інвалідністю, вагітні жінки і жінки з дітьми, літні люди.

Режим тиші на маршрутах евакуації діятиме з 09:00 до 21:00. Евакуація почалася о 10:00. Переселенці можуть залишитися в Полтаві, де їм нададуть їжу і житло, а можуть виїхати в західні регіони України. Жителям, які залишаються в місті, доставлять харчові продукти та медикаменти.

Маршрути евакуації з Сум 10 березня

Перший маршрут евакуації: Суми - Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

О 14:00 буде подано 36 автобусів для евакуації. Місце подачі автобусів: Пам'ятник "Альоші" на вулиці Герасима Кондратьєва. Виїхати також можна на своєму транспорті. З Лубнів будуть організовані поїзди.

Другий маршрут евакуації: Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми-Голубівка - Вільшана-Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни-Полтава

Третій маршрут евакуації: Краснопілля - Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Нагадаємо, евакуація людей із Сум до Полтави розпочалася 8 березня. 9 березня з Сум вдалося евакуювати понад 40 тисяч осіб.

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