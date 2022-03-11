Евакуйовані з Лубен вирушають залізницею на захід країни.

20 тисяч людей виїхали вчора, 10 березня, зеленим коридором із Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"20 тисяч людей виїхали зеленим коридором із Сумської області в четвер, 10 березня. Автобуси із Сум і Тростянця вже прибувають до Лубен, звідки евакуйовані вирушать залізницею на захід країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська з першого дня війни, 24 лютого, активно обстрілюють і бомблять ракетами населені пункти Сумської області. 10 березня там вдалося організувати 3 гуманітарних коридори до Полтави за допомогою "Червоного Хреста". Водночас з деяких населених пунктів, таких як Охтирка і Лебедин, окупанти не дозволяють евакуюватися.

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