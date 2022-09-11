Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів Козачу Лопань та Токарівку в Харківської області. У населених пунктах підняли прапори України.
Про це повідомили в прес-службі Дергачівської міської ради.
Дергачівська міськрада в неділю, 11 вересня, повідомила про підняття українського прапора в Козачій Лопані та Токарівці.
У свою чергу звільнення населених пунктів підтвердив й голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
"Козача була, є і буде Україною, ніякого "руського міра" тут не буде", - йдеться в повідомленні.
Крім того, він вказав, що законний староста селища повертається до своїх посадових обов'язків.
Контрнаступ ЗСУ - що відомо
На півдні і у Харківській області триває контрнаступ ЗСУ, оголошене наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.
Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюма, бої тривали в Куп'янську – важливому залізничному сполученні окупантів.
У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування - розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.
Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не залишали спроб йти в наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.
Як розповів голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.