Місцева законна влада повертається до своїх обов'язків.

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів Козачу Лопань та Токарівку в Харківської області. У населених пунктах підняли прапори України.

Про це повідомили в прес-службі Дергачівської міської ради.

Дергачівська міськрада в неділю, 11 вересня, повідомила про підняття українського прапора в Козачій Лопані та Токарівці.

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У свою чергу звільнення населених пунктів підтвердив й голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

"Козача була, є і буде Україною, ніякого "руського міра" тут не буде", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він вказав, що законний староста селища повертається до своїх посадових обов'язків.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

На півдні і у Харківській області триває контрнаступ ЗСУ, оголошене наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюма, бої тривали в Куп'янську – важливому залізничному сполученні окупантів.

У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування - розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не залишали спроб йти в наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

Як розповів голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

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