Збройні сили України вже у Гоптівці - прикордонному пункті пропуску на українсько-російському кордоні у Дергачівському районі Харківської області.
Про це повідомили українські військові 130-ого батальйону ТРО.
"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних Сил України!" - йдеться у повідомленні.Відео дня
Наразі офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ немає.
Довідка УНІАН. Гоптівка - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією. До початку повномасштабного вторгнення військ РФ через пропускний пункт здійснювався лише автомобільний вид контролю. Розташований у Харківській області, Дергачівський район, поблизу села Гоптівка, на автошляху E105, із яким збігається М20.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.
Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.
На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.
Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.
Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.
Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.