Він відвідав вісім бригад та нагородив військових.

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку.

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Він разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем та першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Зеленський заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, президент поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в безпілотниках та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

"Глава держави та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів", - зазначається у повідомленні.

Президент подякував військовим за силу, хоробрість і результативність у боротьбі з російськими окупантами.

Зеленський також вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі ОТУ "Донецьк" відбивають вторгнення ворога. Зокрема, з рук президента орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України Віктор Сікоза.

Нагородження українських захисників

Раніше Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні відзнаки глави держави "Національна легенда України" і посмертно нагородили командира 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" ЗСУ Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла цією відзнакою.

У червні він присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, який командує 96-ою бригадою повітряного командування "Центр". Під його командуванням зенітники знищили 13 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Вас також можуть зацікавити новини: