Глава держав вручив державні нагороди військовослужбовцям та поспілкувався із командирами.

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників та захисниць на Бахмутському напрямку та поспілкувався із командирами.

Глава держави наголосив, що воїни на Бахмутському напрямку виконують складні завдання та приносять "дуже вагомі результати для України: наш рух уперед, знищення окупантів".

Він уточнив, що зокрема йдеться про 93-тю окрему механізовану бригаду, 28-му ОМБр та 92-гу ОМБр.

"Разом із генералом Сирським поспілкувалися з командирами, із солдатами. Додаткові питання для Ставки", - зазначив Зеленський.

Президент також вручив державні нагороди військовослужбовцям цих бригад та подякував "кожному й кожній, хто бʼється заради держави".

Поїздки Зеленського на фронт - деталі

Вчора, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку.

Під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Зеленський заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті та вручив державні нагороди захисникам.

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