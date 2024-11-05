Дії Росії щодо своїх ядерних боєголовок можуть призвести до небезпечних наслідків.

Війна в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії кілька разів могла перерости в ядерний конфлікт через "особливості" зберігання окупантами ядерних боєголовок на військових базах, повідомляють експерти.

Крім того, небажання РФ належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході країни становить страшну небезпеку, у міру збільшення прагнення України вразити цілі всередині Росії, пише Foreign Affairs.

"Україна має повне право захищати себе таким чином, і немає жодних ознак того, що українські сили будуть навмисно націлюватися на місця зберігання ядерних боєголовок. Однак, оскільки удари українських безпілотників уже досягли Москви, очевидно, що щонайменше 14 російських ядерних сховищ тепер перебувають у межах досяжності їхніх безпілотників", - ідеться в матеріалі.

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Два таких об'єкти, як повідомляється, розташовані на відстані близько 150 кілометрів від кордону з Україною; ще п'ять - приблизно за 250-300 км. Ці відстані в межах досяжності сучасних ракет, які західні союзники передають Україні і якими ще заборонено наносити удари по території РФ.

ЗМІ пише, що відповідальність за переміщення ядерних боєголовок лежить безпосередньо на російському уряді:

"Росія знає, що її боєголовки не повинні перебувати поблизу звичайних військових операцій: після того, як Україна завдала перших ударів безпілотниками і ракетами по Бєлгороду навесні 2023 року, Росія швидко повідомила, що в її бєлгородському сховищі більше не зберігаються ядерні боєголовки, розуміючи, що боєголовки не повинні зберігатися поблизу активних бойових дій".

Щодо ядерних боєголовок, які перебувають в інших місцях зберігання - Росія не робила жодних заяв щодо їхнього статусу. Цьому журналісти приписують кілька причин, зокрема, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін може вважати ознакою слабкості переміщення ядерної зброї. Крім того, російське вище керівництво "може не усвідомлювати небезпеки", яку становить її ЯО, а ще "побоюватися", що країни НАТО можуть неправильно витлумачити процес переміщення боєголовок і завдати превентивного удару по цих цілях.

"Можливість того, що український безпілотник або ракета влучить у боєголовку і спричинить вибух, який розповсюдить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком. Але це не єдиний ризик", - пишуть експерти. Більш небезпечною ситуацією стане переведення сховища в стан "оперативного хаосу" в разі захоплення території, де розміщена ядерна зброя, що або дасть змогу "суб'єктам" захопити її, або ненавмисно спровокує Росію на використання ЯО по своєму ворогу.

Крім цього, Росія порушила "священний принцип ядерної безпеки", коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року і згодом з військових баз, де зберігається атомна зброя, оскільки такі локації стають законною метою для дій у відповідь.

У березні 2022 року Росією використовувалася авіабаза "Енгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", які також можуть нести ядерний заряд. Україна, як повідомляється, вже не раз атакувала цю базу за допомогою БПЛА. Ця ситуація стосується і Єйська, і Морозовська.

Однак експерти підкреслюють, що удар по сховищу ядерної зброї не призведе до вибуху боєголовок у тому разі, якщо вони не перебувають у процесі переміщення для технічного обслуговування або на залізничному перевантажувальному пункті - тоді це призвело б до потужного вибуху.

У матеріалі йдеться, що, щоб по-справжньому захистити ядерний арсенал, Росії необхідно припинити війну в Україні. А поки цього не сталося - перевезти подібні боєголовки з усіх баз, що розташовані поблизу воєнних дій, та авіабаз, з яких наносяться удари по цивільній інфраструктурі України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України. "Ми повинні їх захищати, з одного боку, а також світ повинен різко і твердо реагувати, щоб цього не допустити", - підкреслив міністр закордонних справ України.

Крім того, Китай та Індія не зможуть підтримувати Росію, якщо вона застосує ядерну зброю. Наслідки для самої РФ можуть бути катастрофічними.

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