Він також звернувся до тих, хто думає, що американське лідерство в підтримці України обходиться дорого, і порадив подумати про ціну американського відступу.

На війні в Україні "немає срібної кулі", тобто, будь-якої системи озброєнь, яка переламає хід подій на полі бою. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін у статті, опублікованій у журналі Foreign Affaris, в якій йдеться про війну в Україні.

"Жодна окрема можливість не переломить хід подій. Жодна система не покладе край нападу Путіна. Важливий сукупний ефект військових спроможностей України та зосередженість на тому, що працює",- написав глава Пентагону.

Цим твердженням він, ймовірно, полемізує з тими, хто закликає дозволити Україні бити західною зброєю по цілях углиб території РФ.

Відео дня

Він також дав зрозуміти, що американська влада, всупереч численним публікаціям ЗМІ, продовжує виступати за перемогу України, а не за завершення війни шляхом якихось компромісів.

"Для тих, хто думає, що американське лідерство обходиться дорого, подумайте про ціну американського відступу. Перед обличчям агресії ціна принципу завжди мізерна порівняно з ціною капітуляції", - стверджує Остін.

Він заявив, що вторгненням в Україну Путін кинув виклик усьому західному світу, і "безпека Америки вимагає, щоб ми протистояли агресії Путіна".

Допомога США Україні

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $425 млн. Пакет включає перехоплювачі ППО; боєприпаси для ракетних систем і артилерії; бронетехніку і протитанкову зброю.

Перед цим президент Володимир Зеленський анонсував, що США раз на два-три тижні надаватимуть Україні пакет допомоги, який посилюватиме ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: