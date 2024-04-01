За її словами, ракетоносії РФ перебувають у пунктах базування і майже не застосовуються у виходах на бойове чергування – за останній час такі бойові одиниці всього двічі фіксували у Чорному морі.

Попри відсутність на чергуванні російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря залишається небезпека, та ворог періодично намагається атакувати острів Зміїний на Одещині.

"Те що ми спостерігаємо у нашій зоні відповідальності – ворожі кораблі суттєво затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря, не проявляють активності, але об’єктивно ми розуміємо: небезпека та, зокрема, ракетна загроза, з моря нікуди не поділася. Тому що загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою", - про це під час брифінгу сказала начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, ракетоносії РФ перебувають у пунктах базування і майже не застосовуються у виходах на бойове чергування – за останній час такі бойові одиниці всього двічі фіксували у Чорному морі. Зокрема, напередодні масованих комбінованих ракетно-дронових атак по Україні ворог виводив на чергування два підводні ракетоносії. На думку спікерки, ймовірно, це було зроблено, щоб розосередити увагу Протиповітряної оборони України.

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Як пояснила військова, присутність на бойовому чергуванні підводного ракетоносія - це підвищена увага до морського напрямку, оскільки виявити пуски з підводного човна досить важко. Річ у тому, що ракети, як правило, виходять та прямують на дуже невисокій дистанції від води й радару їх складно помітити та на реагування небезпеки залишається мало часу.

"Але сам факт – сьогодні всі ракетоносії заведені у пункти базування, який, за інформацією британської розвідки, укріплюється, ущільнюється. Укріплюється охорона та оборона його обхідної частини. Більшість часу корабельне-катерний склад перебуває саме в пункті базування і викриття надводної обстановки здійснюється, переважно, радіолокаційним способом з середини цього пункту. Натомість ворог посилив активність безпілотних розвідників, якими збирає інформацію", - розповіла Гуменюк.

За її словами, зараз гіпотетично ворожі кораблі є у зоні ураження ЗСУ, але найголовніше те, що Силам оборони необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною.

Гуменюк додала, що у ЗСУ розуміють – противник захищатиметься. Він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від українських морських дронів.

"Ми бачимо, що вони, виходячи на короткотривале патрулювання у Чорне море, не відходять далеко, а тільки контролюють розташування своїх бонових загороджень, які облаштували при вході у бухту, а зараз їх ще ущільнюють додатково баржами", - розповіла керівниця пресцентру.

Також вона зазначила, що в умовах, коли загарбники не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря своїм корабельне-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією та демонструвати своє панування у повітрі. Зокрема, мають місце випадки, коли противник намагається вести там розвідку у районі острова Зміїний на Одещині, та запускати у тому напрямки авіаційні ракети. Ці ракети, за словами спікерки, як правило, втрачають бойову спроможність ще над акваторією моря.

"Але сам факт намагання тероризувати цей регіон більше схожий на спроби зірвати функціонування навігаційного коридору. Тому що саме вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи (для цивільного флоту – УНІАН)", - підкреслила Гуменюк.

Ситуація у Чорному морі - деталі

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що РФ намагається посилити оборону Новоросійського морського порту, куди перебазувалися найцінніші кораблі Чорноморського флоту. Це робиться, щоб захиститися від атак українських морських безпілотників. Йдеться, що нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу до Чорноморського флоту у Новоросійську. Саме Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту РФ.

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