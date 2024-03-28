На борту підводного човна може бути чотири "Калібри".

У акваторію Чорного моря після довготривалої перерви вийшов носій ракет. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Йдеться, що після тижневої паузи ворог вивів в Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження може бути до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!", - наголошують у Силах оборони.

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Російські кораблі у Чорному морі

У Чорному морі довго не з’являлися російські кораблі. Зокрема, сьогодні 28 березня, Сили оборони півдня повідомляли, що кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії противника перебувають у пунктах базування.

Вчора, 27 березня, повідомлялося, що у бухту Севастополя зайшов небезпечний корабель РФ проєкту 22800 "Каракурт". Появу малого ракетоносія в тимчасово окупованому Криму зафіксували партизани. Зокрема, члени руху АТЕШ зазначили, що у Севастопольській бухті помітили захід малого ракетного корабля проєкт 22800 "Каракурт".

Партизани натякнули, що в арсеналі ЧС РФ кораблів такого типу фактично не залишилося. На плаву в росіян є лише "Циклон". Аналогічний корабель - "Аскольд" - пошкодили в рамках удару по заводу "Затока" у 2023 році приблизно за місяць до здачі в експлуатацію. Усі інші судна проєкту 22800 "Каракурт" перебувають у стані побудови.

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