Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.

Росія намагається посилити оборону Новоросійського морського порту, куди перебазувалися найцінніші кораблі Чорноморського флоту, від атак українських морських безпілотників, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних безекіпажних дронів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.

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У Міноборони Британії також заявили, що колишнього командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова було замінено після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту.

"Його заміна, віце-адмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів", – додала британська розвідка.

Російський флот тікає з Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Чорноморський флот РФ майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. За його словами, фактично всі носії крилатих ракет перебазовані, "крім одного невдахи". Він зазначив, що у Криму залишили тих, кого не шкода і тих, кого просто нема де розмістити в пункті базування в Новоросійську.

Раніше Плетенчук зазначав, що від початку повномасштабної війни Україна потопила або уразила третину військових кораблів РФ у Чорному морі.

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