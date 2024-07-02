Військових попереджають: якщо вони є на фронті, то і можуть бути в тилу.

Українські військові почали помічати поодинокі випадки, коли Росія посилає на штурми позицій ЗСУ жінок-зечок. Сили оборони їх успішно ліквідовують, повідомляє пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.

"Нещодавно в публічній площині зʼявилася інформація, що Росія вербує увʼязнених жінок на війну в Україні. На інших ділянках фронту було помічено навіть ціле відділення. На нашому відтинку поки спостерігаємо все ж поодинокі випадки. На відео можете бачити групу чоловіків і лише одну жінку", - розповіли військові.

Вони також наголосили, що їм байдуже на стать, бійці бачать ворога зі зброєю і знищують його.

Жінки-зечки на фронті - що потрібно знати

Як писав УНІАН, позиції ЗСУ під Донецьком почали штурмувати жінки-зечки, одну таку знищили наші військові.

"Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жінку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", – попередив боєць "Азову" українських військовослужбовців.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що в Росії в "вагнерівці" почали вербувати жінок-ув'язнених. Вже до серпня це явище набуло масового характеру і ув'язнені жінки самі почали проситися воювати.

"Бажання засуджених і не засуджених жінок йти на війну дуже велике... На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати новин і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати", - сказала засновник проекту "Русь сидящая" Ольга Романова.

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