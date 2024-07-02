З міста евакуйовуються навіть ті жителі, які ще рік тому бачили можливість там жити.

Російські загарбники цілеспрямовано руйнують Торецьк у Донецькій області. Вони використовують тактичну авіацію та засипають місто КАБами, розповів військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген у коментарі Суспільне Донбас.

"Ми коли навіть заїхали в Торецьк, місто було ще умовно цілішим, ніж зараз. Дуже швидко йде процес руйнації міста, тому що ворог використовує тактичну авіацію. І по місту прилітали от нещодавно за одну ніч близько 15 КАБів", — описав ситуацію в місті військовий.

Він навів приклад, коли разом зі своїми побратимами їхав на позиції кав'ярня в Торецьку ще працювала, а коли за кілька днів повертались, вона була зруйнована, оскільки зазнала авіаційного бомбардування. Також зруйновані навколишні будівлі.

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За його спостереженням, наразі з Торецька готові евакуюватися навіть ті жителі, як рік-півтора тому ще "бачили можливість проживати в цьому місті".

"Бойові дії дуже активізувалися і ворог робить з Торецьком те саме, що він робив зі всіма іншими містами: з Часовим Яром, Бахмутом, Маріуполем", - наголосив Євген.

Наступ на Торецьк - що відбувається на фронті

Як писав УНІАН, 20 червня окупаційна армія відновила наступ на Торецьк та почала активні штурми. Так, росіяни намагаються просуватися до Часового Яру, просто з іншого боку

Крім того, військовий експерт Центру оборонних стратегій України Віктор Кевлюк повідомив, що окупанти активно просуваються у бік Торецька, і через кілька днів у місті вже можуть початися вуличні бої. Головна мета ворога - захопити всю Донецьку область в межах її адміністративних кордонів.

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