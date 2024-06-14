Путін обмовився про переговори з таємничим посередником: хто це був

Посередник нібито отримав підтримку Німеччини, Франції та США.

Правитель Росії Володимир Путін обмовився, що на початку війни, 5 березня 2022 року, у Москву прилітав посередник Заходу для переговорів.

Як заявив Путін на зустрічі із представниками МЗС Росії таємничий посередник нібито отримав підтримку Німеччини, Франції та США. Він запитав, чому російська армія окупує південні регіони України, стверджуючи при цьому, що "допомагає Донбасу".

"Ми сказали, що не виключаємо суверенітету України за цими областями, якщо у Росії залишиться сухопутна дорога до Криму", - заявив Путін. Відео дня

За версією Путіна, посередник озвучив ці умови в Києві, але Україна їх начебто відкинула. Імені загадкового візитера диктатор не назвав.

Однак на сайті Кремля 5 березня 2022 року звітували про візит колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета. Зазначалося, що Путін з візитером обговорювати "різні аспекти ситуацію в Україні".

Як пише пропагандистське "РИА-Новости", заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв підтвердив, що Беннет і є тим таємним посередником, про якого згадав Путін.

Інші заяви Путіна про війну

Кремлівський правитель Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У Кремлі постійно називали різні цілі війни. У Путіна запевняють, що готові до переговорів, але на своїх умовах. Також Москва відкидає українську "формулу миру" і відмовляється від участі в "Глобальному саміті миру", який відбудеться у Швейцарії.

В одному з інтерв'ю російському міністру закордонних справ Лаврову запропонували уявити ситуацію, в якій Київ і Захід захочуть піти на переговори. Він сказав, що Росії "розмовляти ні з ким".

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