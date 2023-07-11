Від початку окупації Криму кількість ворожих військових на півострові зросла майже втричі.

Російські загарбники готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Зараз там активно зводяться фортифікаційні споруди.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Він наголосив, що росіяни використовують окупований півострів у різноманітних військових цілях.

"Після початку тимчасової окупації Криму кількість військових на території Криму зросла майже втричі. Кількість фортифікаційних споруд, які зараз зростають на території Криму, говорить про те, що вони зазнають великих втрат і не впевнені в тому, що зможуть їх заповнити. Тому за рахунок фортифікаційних споруд вони хочуть призупинити настання Збройних сил України", – зауважив Чистіков.

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Він додав, що станом на лютий 2022 року в окупованому Криму перебувало біля 32 тисяч російських військових.

"Зараз ми знаємо, що Крим є логістичним хабом для постачання російських військових на південь України — у Запорізьку та Херсонську області. Тому кількість військових постійно змінюється. Крим також використовується для лікування поранених російських військових", – зазначив він.

Деокупація Криму

Представник Головного управління розвідки Міноборони України заявив, що люди, які чекають на повернення законної влади в тимчасово окупованому Криму, радіють вибухам на півострові. Це, за його словами, є сигналом про звільнення Криму.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевняє, що війна з Росією не завершиться без повернення Криму. Він додав, що "ми не можемо уявити Україну без Криму".

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