Через інтенсивні перевірки на в'їзді на окупований півострів зберігаються багатокілометрові затори.

Окупанти почали обшукувати всі машини, що їдуть на Кримський міст, що спровокувало затори довжиною в кілометри. У Кремлі запропонували розв'язати проблему, почавши підвезення туристів десантними кораблями або через окуповані території.

На нараді з членами уряду російський диктатор Володимир Путін доручив направити частину потоку туристів на захоплений півострів не Кримським мостом, а через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей.

"Потрібно оцінити цю ситуацію з усіх точок зору, але, звичайно, всі можливості використовувати, з цим я згоден. У мене прохання працювати злагоджено разом з усіма службами — з регіональними, з транспортним відомством, з МНС, з МВС. Все, що можливо зробити для громадян, потрібно зробити", – заявив Путін.

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Очільник Мінтрансу РФ Віталій Савельєв на нараді запропонував возити туристів в окупований Крим десантними кораблями.

"Я переговорив з [міністром оборони РФ Сергієм] Шойгу, він нам надасть в разі необхідності два великих десантних кораблі, кожен з яких бере по 40 автомобілів. Якщо вони будуть робити по п'ять рейсів на добу, це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто в цілому до тисячі автомобілів зможемо перевозити переправою", – сказав міністр.

Затори на Кримському мосту - що відомо

На початку липня на Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори. Російська влада пояснила, що це пов'язано з тим, що загарбники почали оглядати абсолютно всі автомобілі, що в'їжджають на Кримський міст з боку Краснодарського краю РФ, на тлі туристичного сезону.

ЗМІ повідомляють, що інтенсивні перевірки були запроваджені з іншої причини – Москва побоюється, що незадоволені "вагнерівці" після невдалого повстання і фактичного розформування ПВК може планувати атаку.

До ранку 4 липня, за повідомленнями так званої "влади" Криму, довжина затору на під'їзді до Кримського мосту з боку Росії перевищувала 13 кілометрів. До вечора вона скоротилася до 4 кілометрів. За прогнозами окупантів, піковою ситуація на мосту стане 16-17 липня.

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