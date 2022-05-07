Окупанти обстріляли Богодухів. Згоріли чотири вантажівки та пошкоджено дев'ять автомобілів

Російські окупанти вчергове обстріляли Богодухів у Харківської області, внаслідок чого згоріли чотири вантажівки та пошкоджено дев'ять автомобілів.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 травня близько 2 години ночі російські окупанти обстріляли м.Богодухів.

В результаті обстрілу загорілися чотири вантажних транспортних засоби та нежитлова будівля.

Крім того, були пошкоджені дев'ять транспортних засобів, що належать місцевому підприємцю.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

5 травня Сили оборони України почали контрнаступательні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

7 травня 2022 року українські воїни розгромили опорний пункт РФ на Харківщині.

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