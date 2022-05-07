5 травня українські воїни звільнили село Шестакове на Харківщині. Зруйновано опорний пункт російських окупантів.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
"5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, російський опорний пункт у селі було розгромлено. На цей момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, переважно зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Підрахунок знищеної та захопленої техніки та особового складу триває, йде зачистка", - розповів Бутусов.
Крім того, журналіст показав кілька кадрів з місця боїв, на яких зображена знищена російська техніка.
Бутусов також показав полонених окупантів.
"Бомжуватий вигляд і нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття і форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися і утеплитися. Логістика у російській армії та забезпечення дуже примітивні. У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій виглядають приблизно отак, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне", - розповів Бутусов.
Він також додав, що наступ сил оборони на Харківщині триває.
Нагадаємо, за даними Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.
6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
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