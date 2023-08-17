До спільної декларації країн G7 на підтримку України вирішила долучитися Болгарія.

У середу, 16 серпня, Рада міністрів Болгарії ухвалила рішення підтримати декларацію країн "Великої сімки" (G7) щодо надання довгострокових гарантій безпеки для України.

Про це пише болгарське інформаційне агентство BTA.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Так вона безпосередньо протидіє російській агресії. Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія долучиться до спільної декларації країн G7 на підтримку України", – повідомили в урядовій інформаційній службі країни.

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Декларація G7 щодо гарантій безпеки для України

12 липня на саміті НАТО, що проходив у литовському Вільнюсі, премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про спільну декларацію країн-членів "Великої сімки" щодо надання довгострокових безпекових гарантій для України. Тоді зазначалося, що разом із країнами G7 (Японія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Італія), будь-яка держава може підтримати цю декларацію.

12 серпня цю декларацію підтримала Греція, яка стала вже 14-країною, що приєдналася до неї. Серед тих, хто долучився до декларації G7, також Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція.

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