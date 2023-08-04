До ухвалених нещодавно гарантій безпеки для України від G7 приєдналися вже 12 країн.

У четвер, 3 серпня, Україна та Сполучені Штати Америки офіційно розпочали перший раунд перемовин про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України.

Як в інтерв’ю УНІАН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, наразі до гарантій безпеки для України, які ухвалили країни G7, приєдналися вже 12 країн, окрім вищезгаданих семи. Відтак, загалом йдеться про 19 країн.

"Буквально одразу ми бачили спільну заяву нордичних країн, партнерів з Нідерландів, Бельгії. І сьогодні є підстави говорити, що кількість таких країн буде ще більшою: зараз ще десь п’ять країн розглядають можливість приєднання до декларації", - сказав він.

Жовква уточнив, що наступним етапом має стати початок переговорів із тими країнами, які вже приєдналися до декларації, про укладання двосторонніх або багатосторонніх угод про надання Україні гарантій безпеки.

За його словами, ці угоди вже мають бути юридично зобов'язуючими, пройдуть відповідні процедури в цих країнах та міститимуть конкретний спектр гарантій.

"Вже буквально сьогодні (3 серпня), ми починаємо перший раунд таких переговорів зі Сполученими Штатами Америки. І ще низка країн, які вже підписали декларацію, також заявляють про свою готовність почати відповідні переговори. Але дуже важливо було почати їх саме з США", - зауважив представник ОП.

Він також додав, що незабаром у Джедді в Саудівській Аравії має відбутися зустріч на рівні радників щодо української формули миру, яка стане вже другим подібним заходом. Перша така зустріч відбулася у Копенгагені 24 червня, тоді у ній взяли участь п'ятнадцять країн.

"Цього разу… країн буде набагато більше. Не можу вам сказати точну кількість, адже підтвердження надходять саме в цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося... Проте точно скажу, що їх буде понад тридцять", - сказав Жовква.

За його словами, участь у зустріч мають взяти країни, які були на попередніх таких перемовинах, зокрема й Індія.

"Щодо Китаю, то КНР отримала запрошення взяти участь у цій зустрічі. Ми працюємо над тим, щоб китайська сторона була представлена на саміті у Джедді", - додав він.

Заступник керівника ОП пояснив, що на цій зустрічі Україна хоче затвердити формулювання десяти пунктів формули миру, яке буде прийнятним для кожної країни-учасниці, та обговорити місце й час проведення саміту формули миру на рівні лідерів.

"Маємо декілька варіантів, декілька дат, і будемо говорити про це з дипломатичними радниками, з радниками нацбезпеки. Сподіваємось, що такий інавгураційний саміт відбудеться невдовзі. Ми хочемо, щоб він відбувся восени", - уточнив він.

За словами Жовкви, Україна структурно не планує змінювати формулу миру чи якісь її пункти.

"Для миру в Україні та для закінчення війни в Україні не може використовуватися жодна інша формула, ніж українська… Але усі раціональні пропозиції, які не суперечать національним інтересам України, безумовно, Україною приймаються", - підкреслив представник Офісу.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувся у липні, країни G7 ухвалили гарантії безпеки для України, які діятимуть до її вступу до НАТО.

Зокрема, країни-партнери зобов'язалися поставляти Україні зброю та надавати фінансову допомогу.

До ухваленої G7 декларації можуть долучитися будь-які країни, із якими згодом будуть підписані двосторонні договори із певними пунктами щодо допомоги, яку вони можуть надати.

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