Додому повернулися кілька тисяч українських солдатів, навчених на шведських танках, БМП і гаубицях.

Українська бригада пройшла навчання в Швеції на сучасних танках і артилерії, після чого на початку травня повернулася в Україну, щоб брати участь в очікуваному контрнаступі. Про це пише шведське видання SVT.

Джерела журналістів підтвердили, що українська бригада чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходила підготовку на танках Stridsvagn 122 (шведська ліцензійна версія Leopard 2A5), шведських БМП Stridsfordon 90 і шведських САУ Archer.

Стверджується, що навчання проходили в контексті підготовки до великого українського контрнаступу. Солдати, які брали участь у тренуваннях, повернулися в Україну на початку травня.

Відео дня

Видання зазначає, що офіційні представники шведської армії відмовилися коментувати інформацію про підготовку цілої української бригади в Швеції, але "джерела з хорошою достовірністю" підтверджують ці факти.

Якщо інформація правдива, то це перші українські солдати, які пройшли навчання на території Швеції. Раніше шведські офіцери допомагали навчати новобранців-українців на полігонах у Великобританії.

Український контрнаступ - що відомо

За словами Президента Зеленського, український контрнаступ почнеться вже "незабаром", але точні терміни називати не можна. У будь-якому випадку, його початок Росія відчує досить швидко, каже президент. Про те, що можна вважати успіхом такого контрнаступу, можна буде розповісти тільки після його закінчення, тому що заявлені цілі дозволять РФ підготувати оборону.

У свою чергу радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що успішні контратаки ЗСУ на тактичному рівні в районі Бахмута можна вважати прелюдією до власне самого контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: