Чисельність окупаційних військ РФ там залишається відносно стабільною.

Російські загарбники утримують на Купʼянському напрямку біля 40 тисяч військових. Таку інформацію озвучив в ефірі телемарафону начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, з осені 2023 року на Лимано-Куп'янському напрямку вороже угруповання становить близько 110 тисяч солдатів. Саме на Купʼянському напрямку чисельність окупаційних військ РФ залишається відносно сталою.

"Більше того, хочу наголосити, якщо ми говоримо про особовий склад, то це не означає, що всі ці 40 тисяч одночасно беруть участь (у боях) на передній лінії зіткнення. Звичайно, це не так", – додав він.

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Євлаш пояснив, що в названу кількість входять тилові підрозділи ворога, ремонтні батальйони, підрозділи забезпечення, медики та інші сили. Проте цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ці підрозділи становлять загрозу.

"Проте ми даємо раду їм досить довгий час. Просування як такого на цьому напрямку не відзначено", – констатував він.

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Тим часом у Генштабі відзвітували, як минула доба на фронті. На передовій відбулося 81 бойове зіткнення з противником. Тільки на Авдіївському напрямку було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас на Купʼянському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

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