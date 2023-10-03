Юрій Ігнат зазначив, що Москва тримає на білоруській території частину своєї техніки.

На території Білорусі знаходяться різні види російської техніки. Ризик атаки по території України все ще зберігається.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що українці не очікувала атак з боку Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, але ймовірність все ж була.

"І сьогодні у нас угруповання військ розгортаються теж на північних наших кордонах. Посилюється там ППО, загородження різних типів й мінні в тому числі. Очікувати можна чого завгодно", - зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, на білоруській території Росія тримає зенітні ракетні комплекси, "Іскандери", авіацію, але кількість може бути меншою, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, він спікер Повітряних сил вказав, що протяжність кордонів і протяжність лінії фронту велика й становить понад 2 тисячі кілометрів, з урахуванням Придністров'я, Білорусі, Росії, лінії бойового зіткнення та морських кордонів.

"Це все лінія фронту. І з цієї лінії фронту може прилетіти. Тому ніяких ілюзій не робимо, а підсилюємо ці напрямки", - підсумував військовий.

Ситуація в Білорусі - останні новини

У липні три табори росіян, які перебували в Білорусі, різко згорнули. Крім того, з Білорусі в Воронезьку область пішло п'ять ешелонів з технікою і особовим складом російської армії.

Також у серпні з Білорусі забрали 10 російських військових вертольотів та дев'ять винищувачів.

На початку вересня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що Росія в рамках ротації вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі, а нові підрозділи туди не заводили.

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