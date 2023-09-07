Кількість "вагнерівців" в Білорусі зменшується.

Росія у рамках ротації практично вивела всі свої підрозділи з Білорусі.

Як сказав на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, територію Білорусі ворог використовував як майданчик для тренування і підготовки своїх підрозділів. Там було 10-11 тисяч російських військових.

"На даний момент Росія вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які проходили і завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", - зазначив Демченко.

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За словами речника, кількість "вагнерівців" у Білорусі зменшується і вони не залучені до якихось активних дій, зокрема, дестабілізації ситуації як на кордоні з Україною, так і з країнами ЄС.

Російські військові та "вагнерівці" у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру нацспротиву, у Білорусі на полігоні Воловщина посилюється конфлікт між найманцями ПВК "Вагнера" та представниками Міністерства внутрішніх справ РБ. Причиною конфлікту стало походження бойовиків, які є колишніми ув’язненими і злочинцями. Через це працівники МВС відмовляються працювати з ними. У ЦНС повідомили, що "кривавий підхід" до виконання завдань, якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму".

У липні у Білорусі раптово згорнули три табори підготовки російських окупантів. Там могли проходити навчання до 5 тисяч осіб. З 3 по 5 липня з території Білорусі до Воронезької області (РФ) відбуло 5 ешелонів з технікою та особовим складом ЗС РФ.

Вже у серпні з Білорусі полетіли 10 військових гелікоптерів РФ та 9 винищувачів.

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