За даними спостерігачів, серед техніки були помічені, в тому числі БТРи і бензовози.

З 3 по 5 липня з території Білорусі до Воронезької області (РФ) відбуло 5 ешелонів з технікою та особовим складом ЗС РФ.

По даним Спільноти залізничників Білорусі, 5 липня зі ст.Полонка (Барановицький рн, Брестська обл) на ст. Маслівка (Воронезька обл, РФ) відбув ешелон №961 у складі, якого знаходилося 43 вагони: пасажирські - 5 (≈250 осіб); вантажні - 4 (зі спорядженням); платформи - 34 (з військовою технікою).

За даними спостерігачів, серед техніки були помічені, в тому числі БТРи і бензовози. Крім того, з Білорусі в РФ вибуло ще 4 ешелони.

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3 липня зі ст. Полонка, у складі було 27 платформ для техніки, 22 вантажних вагони, 1 піввагон та 4 пасажирські вагони (≈200 осіб). З техніки було помічено: САУ 2С1" Гвоздика", 1 КШМ 1в15, 2 Р-142 (ГАЗ-66), 2 невеликих причепа, 2 шляхопрокладчика БАТ-2, 2 екскаватора ЕОВ-4421 (КрАЗ-255Б) і близько 15 танків Т-62м.

3 липня зі ст. Лісова, у складі якого було 37 вагонів і платформ для перевезення техніки. 4 липня зі ст. Осиповичі-1, у складі якого було 2 ПРП-4, 1 машина 1в13, 1 вантажний вагон, 3 РСЗВ "Град", 4 пас. вагона РЖД (≈200 осіб), артилерійські знаряддя, а також автомобілі (Урал, КамАЗ). 4 липня зі ст. Івацевичі. Ешелон був з паливозаправниками і буханки, а також вагонами РЖД.

Разом зміна чисельності угруповання ЗС РФ в РБ, так як убуло в РФ: техніка - мін. 104 од, особовий склад - мін. 650 чоловік, вантажні вагони з боєприпасами - мін. 27 од.

Російські військові в Білорусі - деталі

У Білорусі раптово згорнули три табори підготовки російських окупантів. Там могли проходити навчання до 5 тисяч осіб. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, датовані 4 липня. На кадрах видно, що майданчики в районі полігону " Обуз-Лісновський "під Барановичами," Лепельський "у Вітебській області, а також" Репища " під Осиповичами, що недалеко від Бобруйська демонтовані. На цих таборах підготовку могли одночасно проходити близько 5 тисяч окупантів.

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