Речник ВМС також розповів про корабель-ракетоносій "Циклон", який російські окупанти не використовують.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначає, що ситуація в Чорному морі стабільна, ворог перебуває в обороні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації в Чорному морі.

"Станом на зараз ситуація, після знищення патрульного корабля "Котов", більш-менш стабільна. Можна фактично фіксувати відсутність виходів в море. Було кілька дуже короткочасних подібних акцій. Але вони носили більш демонстраційний характер, як на мене", - зауважив Плетенчук.

Він пояснив, що фактично на півдня вийти недалеко від берега і повернутися до пункту базування – назвати таке повноцінним виходом в море він не може.

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"Ворог зараз знаходиться в обороні фактично. Заховався на своїх базах. Здебільшого це пункт базування на військово-морській базі Новоросійськ. Там вони навіть вхід закрили боновими загородженнями", - сказав речник.

Водночас, зазначив Плетенчук, колись ця ситуація має змінитися. Тож не варто розраховувати, що ворожих кораблів у морі більш ніколи не буде. Але станом на зараз ситуація саме така.

"Зараз у морі перебуває, до речі, лише два патрульних невеликих кораблі морської охорони ФСБ РФ. Хоча до цього навіть вони не виходили", - розповів він.

Також на запитання, чому російські окупанти не використовують корабель-ракетоносій "Циклон", який лишається в Криму, речник пояснив, що це "питання сезону", і тут може бути кілька причин: починаючи з технічних, і закінчуючи відсутністю готовності особового складу.

"Хоча насправді і перше, і друге виглядає трохи дивно. Фактично він вже більше року в строю, він фактично вже близько трьох років як добудований. І фактично можна сказати, що він не пройшов всі державні випробування. Тому що стрільби туди теж входять", - сказав Плетенчук.

Так, додав він, станом на зараз цей корабель ракети не запускає, хоча він побудований саме для цього. На борту цього корабля, додав речник, є і "Панцир-С" - протиповітряна система, і фактично лише її ворог і використовує.

Стосовно долі ворожого розвідувального судна "Іван Хурс" речник нагадав, що цей корабель отримав пошкодження кормової частини, де знаходиться обладнання для ведення розвідки.

"Тому можна сказати, що так, він зараз не функціональний. І звісно вони його будуть відновлювати… З огляду на пошкодження там є сенс це робити. Питання в тому, наскільки це буде довго", - зауважив Плетенчук.

Крім того, на запитання щодо того, що вхід до порту Новоросійська частково перекритий баржами, він зазначив, що це спроба протидіяти українським дронам.

Обстановка в Чорному морі

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що російські загарбники стали менше використовувати ракети "Калібр" - через складнощі з логістикою. Так, наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет.

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому ворог активно зміцнює свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

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