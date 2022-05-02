Росія намагається захопити Україну та зробити її плацдармом для вторгнення на територію інших європейських країни, зокрема й Молдови.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"З приводу Молдови. По всій стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони будуть рухатися далі і Україну готують саме як плацдарм, щоб звідси рухатися далі. Західний світ вже теж це зрозумів, і ви бачите, що міжнародна політика і міжнародне ставлення до ситуації в "країні дуже серйозно змінилося", - зазначила Маляр.
Нагадаємо, що The Times з посиланням на дані української розвідки пише, що Росія вже прийняла рішення про напад на Молдову.
Ескалація в Придністров'ї: що відомо
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).
Раніше в РФ заявили, що під час 2-го етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, що дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".
МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.
Напередодні українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.
1 травня стало відомо, що РФ готує провокації в "ПМР" на травневі свята, а місцеві жителі невизнаної республіки почали тікати в Україну.