Цивілізований світ зрозумів, що апетити російського диктатора не обмежаться Україною, тому західні політики почали діяти рішучіше, зауважують в Міноборони.

Росія намагається захопити Україну та зробити її плацдармом для вторгнення на територію інших європейських країни, зокрема й Молдови.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"З приводу Молдови. По всій стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони будуть рухатися далі і Україну готують саме як плацдарм, щоб звідси рухатися далі. Західний світ вже теж це зрозумів, і ви бачите, що міжнародна політика і міжнародне ставлення до ситуації в "країні дуже серйозно змінилося", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, що The Times з посиланням на дані української розвідки пише, що Росія вже прийняла рішення про напад на Молдову.

Ескалація в Придністров'ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час 2-го етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, що дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".

МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

1 травня стало відомо, що РФ готує провокації в "ПМР" на травневі свята, а місцеві жителі невизнаної республіки почали тікати в Україну.

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