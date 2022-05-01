Невизнану республіку готують до війни проти України та підготували пропагандистські газети, датовані 2 травня.

Російська Федерація готує провокації в невизнаному Придністров'ї на травневі свята.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Невизнане Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. На території "ПМР" видрукувано великий наклад газети "Придністров’я", датований 2 травня 2022 року. Центральний матеріал газети – "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна", - йдеться у повідомленні.

У тексті висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.

Розвідка зазначає, що Кремль намагається таким способом легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР".

Також газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок". Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід".

Крім того, тексти газети переповнені кремлівськими штампами: "Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом". Всі сподівання автори газети пов’язують з "протидією братської Росії".

Ба більше, автори тексту закликають іноземців вступати у збройні сили "ПМР".

"Такими діями керівництво РФ маже готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови", - резюмує розвідка.

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

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