Вони зізнаються, що у нас безпечніше, оскільки є гарант – ЗСУ, заявив Братчук.

Після провокацій в окупованому РФ Придністров'ї люди в паніці тікають вглиб Молдови або у бік Одеси. Вони зізнаються, що у нас безпечніше, оскільки є гарант під час війни – ЗСУ.

Про це розповів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі "24 каналу".

"Пояснюється це доволі просто, коли питають: "В нас тут війна? Куди ж ви їдете?". Вони кажуть: "У вас є дуже гарний гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють – те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України" – заявив спікер.

Ситуація навколо невизнаного Придністров'я стрімко загострилася. У регіоні озвучуються й плани про десант.

"Якщо росіяни дійсно захочуть висадити десант у Придністров'ї, то вони летітимуть над територією України, наші ЗСУ збиватимуть військові літаки", – додав він.

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).

Раніше у РФ заявили, що під час 2-го етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".

МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

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